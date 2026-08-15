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Palio Siena, la Contrada della Torre vince la quarta prova

Con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

La Contrada della Torre
La Contrada della Torre
15 agosto 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stata la Contrada della Torre a vincere questa mattina, sabato 15 agosto, la quarta prova del Palio di Siena del 16 agosto, con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9 in piazza del Campo.

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, sabato 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa).

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