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Palio Siena, la Contrada della Giraffa vince la terza prova

Con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine

La gara - Foto ufficio stampa Comune di Siena
La gara - Foto ufficio stampa Comune di Siena
14 agosto 2026 | 20.30
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

E’ stata l'Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, la terza prova del Palio di Siena del 16 agosto, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias Mannucci detto Turbine. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15 in piazza del Campo.

Per la quarta prova (sabato 15 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’ordine inverso rispetto alla terza prova (ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Selva, Onda, Istrice, Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Nicchio, Aquila, Giraffa (rincorsa).

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Palio Siena Contrada Giraffa
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