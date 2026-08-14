Non c'è pace per l'aeroporto di Catania. L'attività eruttiva dell'Etna non si ferma e la Sac, la società che gestisce lo scalo siciliano, è stata costretta a "sospendere le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 15 ora locale del 15 agosto". "I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree", sottolinea la società.

Dal 6 agosto al 12 agosto erano previsti 1.974 voli dall'aeroporto di Catania ma "il 36% è stato cancellato in conseguenza dell’evoluzione del fenomeno e delle necessarie limitazioni operative". I dati confermano la portata eccezionale dell’emergenza, "la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull’infrastruttura aeroportuale", comunica Sac. "Tra il 6 e il 12 agosto, a fronte delle criticità determinate dalla presenza di cenere vulcanica in atmosfera, circa 630 voli previsti sull’aeroporto di Catania sono stati dirottati verso altri scali, consentendo di mantenere attivi i collegamenti e di assicurare, per quanto possibile, la continuità della mobilità da e verso la Sicilia", si legge.

La gestione dei voli dirottati "ha richiesto un costante lavoro di coordinamento tra aeroporti, compagnie aeree, autorità e operatori, con l’obiettivo di garantire la massima continuità possibile dei collegamenti e l’assistenza ai passeggeri. In questo quadro, gli scali di Comiso, Palermo e Trapani hanno contribuito in maniera cruciale ad assorbire parte del traffico originariamente destinato a Catania". Sac ribadisce il suo "impegno nel garantire il presidio delle infrastrutture e il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, lavorando per consentire la ripresa della piena operatività dello scalo non appena le condizioni lo permetteranno".

Enac sta intanto mettendo "in atto tutte le misure di coordinamento monitorando l'evoluzione della situazione a garanzia della sicurezza dei voli" in seguito all'eruzione. "Il continuo scambio informativo con i vettori aerei e gli handler, consente di coordinare le misure necessarie al fine di contenere i disagi con l'obiettivo principale di tutelare la sicurezza dei voli", spiega l'Ente in una nota. Il direttore generale Enac, Alexander D'Orsogna, invita "tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Continuiamo a vigilare affinché siano garantiti la sicurezza dei voli, assistenza, informazione e diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, monitorando l’evoluzione del fenomeno eccezionale e adottando ogni misura necessaria nell’ambito delle competenze dell'Ente".

Riapre l'aeroporto di Comiso

La Sac, che gestisce anche l'aeroporto di Comiso, comunica che l'aeroporto è stato riaperto, dopo la chiusura a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della contestuale contaminazione dell'infrastruttura da cenere vulcanica.

L'ordinanza 'anti-selfie' sul vulcano

﻿Non solo lo stop ai voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. Dopo l'eruzione dell'Etna arriva anche la nuova stretta sulle ordinanze per avvicinarsi al vulcano che in questo periodo è in attività. Da ieri sera un'ordinanza ordina di rimanere a 200 metri dal fronte lavico. Limitata, inoltre, la viabilità per accedere al Rifugio Citelli. Numerose persone nei giorni scorsi si sono avvicinate molto al fronte lavico, per farsi dei selfie.