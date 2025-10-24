circle x black
Funerali Pamela Genini, l'amica Elisa Bartolotti: "Lascia grande vuoto, Soncin inventerà bugie"

24 ottobre 2025 | 13.16
"Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così Elisa Bartolotti, l’amica e socia di Pamela Genini, arrivando a Strozza ai funerali, ricorda la 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Nelle mani un mazzo di fiori bianchi, perché “le piaceva il bianco”, spiega ai cronisti Elisa, con lo sguardo nascosto dietro a grossi occhiali scuri. A chi le chiede cosa dirà oggi alla mamma di Pamela, Uma Smirnova, l’amica della vittima risponde: “Spero di avere la possibilità di parlarle oggi”.

Quindi un riferimento a Soncin: “Vediamo quando parla, cosa dice, quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo”. Dal canto suo, Bartolotti conferma di essere “a completa disposizione” degli inquirenti. “La dottoressa Menegazzo sta facendo tutto il possibile. Pamela è in buone mani”, osserva l’amica, sentita lunedì in procura a Milano.

