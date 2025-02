Per Bergoglio "ulteriore terapia farmacologica. Ciononostante è di umore buono"

Papa Francesco ha una polmonite bilaterale. Secondo quanto riferito dal Vaticano sulle condizioni di Bergoglio, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, "gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso".

Ultimo bollettino sulle condizioni di Papa Francesco

"L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio (ieri, ndr), prescritta dall'équipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico 'A. Gemelli', ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica", rende noto il Vaticano.

"Ciononostante - prosegue la nota - Papa Francesco è di umore buono". Ieri mattina "ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui".

Il quadro clinico: la polmonite bilaterale, cos'è

Papa Francesco viene dunque curato per una polmonite bilaterale, che si inserisce in un quadro clinico reso più complesso dall'infezione polimicrobica che già richiede l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica. Le infezioni polimicrobiche delle vie respiratorie, che possono essere provocate da diversi agenti patogeni e virus nonché essere associate a polmoniti, vengono trattate con cortisone e antibiotici, come nel caso del Pontefice.