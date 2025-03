"Penso spesso al Papa: so cosa vuole dire avere problemi seri di respiro. So che vuol dire fare un respiro e dubitare che il successivo possa arrivare ancora". Monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, fu ricoverato per una polmonite bilaterale durante il Covid. Ha visto la morte in faccia. "Conosco bene le pratiche di ossigenazione di cui si parla per il ricovero del Papa - osserva all’Adnkronos il vescovo - . Vedendo il perdurare della malattia sapevo di essere sull'orlo della fine, quello che mi sorprese è che rimasi sereno e fiducioso. Il Papa ha la stessa serenità e fiducia". Per mons. Olivero, il Papa dal Gemelli sta dando “una delle più belle testimonianze di fede. Non è detto che avvenga il miracolo ma la fede da’ fiducia. Ringrazio il Papa per la sua testimonianza: ci da’ l’opportunità di riscoprire la forza e la bellezza della fede “.

Il vescovo che rimase intubato per venti giorni osserva ancora: “Quando sono tornato consapevole di ciò che avveniva fuori dall’ospedale mi sono accorto che molti avevano pregato per me e ho scoperto che la preghiera ottiene questo grande miracolo di dare coraggio e forza e mantenere la fede in colui che sta soffrendo. Io credo che la tanta preghiera che c’è in giro ora per il Papa lo stia sostenendo e gli stia mantenendo la facoltà di credere, di avere fiducia”. Mons. Olivero riflette anche sul dibattito che si è acceso sulle dimissioni da quando il Papa e’ stato ricoverato: “Quando si è in una situazione come quella in cui si trova il Papa, grave, anche se fatichiamo bene a capire l’entità ma dopo tre settimane abbiamo capito che la situazione è grave, ebbene , quando si è in una situazione grave, le stupidaggini scivolano via. Se a me avessero parlato di stupidaggini simili quando ero malato sarebbero scivolate via perché nei momenti forti della vita conta l’ essenziale. In questo caso conta la capacità di reggere, la forza della fede e, se si può, la guarigione . Il resto, i dibattiti sul dopo, sull’eventuale conclave , su quali cardinali sono papabili mi paiono emerite stupidaggini. Credo che se il Papa potesse dire qualcosa direbbe questo”.