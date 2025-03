Papa Francesco è in condizioni stabili. "Nessuna insufficienza respiratoria, né broncospasmo" per il Pontefice oggi, martedì 4 marzo, anche se la "prognosi resta riservata". Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli per una polmonite bilaterale. "Il quadro" è, comunque, "complesso" tanto che i medici non escludono che possano verificarsi altre crisi.

"È rimasto apiretico (senza febbre, ndr.), sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato" fa sapere il Vaticano. "Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi e ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina" per assicurargli un riposo tranquillo. Una certa "frequenza di broncospasmi", comunque, "non è inattesa in quadro di polmonite".

Durante la giornata ha alternato la preghiera al riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia.

Nella giornata odierna è stato, inoltre, diffuso il video del Papa con l’intenzione di preghiera sulla famiglia che era stato registrato giorni prima del ricovero del Papa al Gemelli. Nel filmato si vedono immagini di repertorio del Pontefice. A quanto si apprende da fonti vaticane il video è stato modificato "in rispetto al Papa" ricoverato.