circle x black
Cerca nel sito
 

Papa, i social abbracciano Leone dopo l'annuncio dell'intervento: 5.7 milioni di interazioni in due giorni

Analisi Socialcom per Adnkronos: sul Pontefice +338% di conversazioni e +2181% di interazioni nelle due ore dopo l’annuncio del nodulo

Papa Leone - (Ipa)
Papa Leone - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il nodulo di Leone XIV, comunicato l’11 ottobre durante l’Angelus, unisce gli utenti online: sul Papa +338% di conversazioni e +2181% di interazioni nelle due ore dopo l’annuncio. Sono state 5.7 milioni le interazioni in due giorni. Socialcom, in collaborazione con la piattaforma Social Data, ha raccolto e analizzato i dati sul tema della malattia di Papa Leone XIV per Adnkronos.

Dall’annuncio della malattia del Papa di domenica scorsa, sui social c'è stato un aumento +338% di conversazioni e +2181% di interazioni nelle due ore successive alla comunicazione. Da domenica 280mila conversazioni e 5.7 milioni di interazioni: ogni post genera in media 20 like, commenti, ricondivisioni.

quanto

Dove se ne parla di più: in Italia e Usa più conversazioni

L’emozione dominante è l’affetto per Leone XIV. La metà degli utenti esprime speranza e solidarietà, uno su cinque amore e affetto, uno su dieci shock e il 6% preoccupazione. Dove se ne parla nel mondo? Italia e Usa registrano più conversazioni, seguite da Brasile, Colombia (il Papa dovrebbe essere in America Latina a novembre), Canada, India, Giappone, Australia ed Europa. Tre utenti su quattro sono uomini e la metà ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (46.8%), uno su quattro tra i 35 e i 44 anni.

dove

I temi associati al dibattito, l'intervento

In confronto ad altri temi se ne parla più del calcio (+58%), quattro volte la Formula 1, 7 volte i conflitti in Iran, Ucraina e Gaza e 28 volte più del maltempo. Quanto a ciò di cui discutono di più gli utenti, l’intervento chirurgico trova spazio in 3 post su 4; la gravità della situazione preoccupa la metà delle persone online e il 41% parla dei medici del Gemelli che se ne occuperanno; un quarto degli utenti discute dell’importanza della preghiera per sostenere il Papa e il 14% commenta la diagnosi.

confronto

I post più visti dei politici

Tra i post più visti dei politici su X quello della premier Giorgia Meloni, con 738mila views, il presidente Sergio Mattarella con 60mila views, il vice premier Antonio Tajani con quasi 10 mila, il presidente del Senato Ignazio La Russa con quasi 4 mila. Quello dello stesso Pontefice registra 290mila views. Tra i post più visti delle testate internazionali Fox News, Cnn, l’austriaca Zib e The New York Times.

Ferlaino (Socialcom): "Reale e trasversale comunità emotiva"

"La nostra ricerca ci dice che, in un'epoca di frammentazione - spiega Luca Ferlaino, presidente di Socialcom - la vulnerabilità di una guida spirituale globale rimane uno dei pochissimi catalizzatori capaci di generare una reale e trasversale comunità emotiva su scala nazionale e mondiale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
papa papa leone papa intervento papa operazione papa ricovero papa nodulo polmone papa malattia
Vedi anche
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza