circle x black
Cerca nel sito
 

Papa Leone XIV venerdì a Napoli, scuole chiuse

L'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico

Papa Leone XIV - (Afp)
Papa Leone XIV - (Afp)
06 maggio 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arriva Papa Leone e Napoli chiude le scuole. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. Il provvedimento si è reso necessario in occasione della visita pastorale di Papa Leone. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie delle cittá: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso, l'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità.

CTA

"Ho avuto in passato diverse interlocuzioni con Papa Leone, ovviamente il contenuto non posso divulgarlo, la sua visita è parecchio attesa a Napoli ed ha un significato assai forte, perché va incontro alla difficoltà dei fedeli che stanno vivendo momenti difficili per lo scenario internazionale", dice all'Adnkronos il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. "Si tratta dell'ennesimo segnale di vicinanza forte del Papato a Napoli, ricordiamo che negli ultimi anni sono venuti 4 pontefici nella nostra città, raccogliendo l'invito di visitarla", ha argomentato Sepe. "Inoltre la visita di Leone XIV è un segnale di vicinanza ad una diocesi che si spende molto. Il Papa arriva per rinforzare la speranza dei fedeli". Sullo scenario internazionale e sui rapporti tra la Chiesa e l'amministrazione Trump, Sepe ha spiegato: "Il Papa deve portare avanti la cooperazione tra i responsabili dei popoli delle nazioni, sperando che il Signore ci illumini tutti sulla strada della Pace per fare il bene comune".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
papa leone visita napoli papa leone napoli papa leone XIV
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza