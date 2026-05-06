Arriva Papa Leone e Napoli chiude le scuole. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026. Il provvedimento si è reso necessario in occasione della visita pastorale di Papa Leone. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie delle cittá: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso, l'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità.

"Ho avuto in passato diverse interlocuzioni con Papa Leone, ovviamente il contenuto non posso divulgarlo, la sua visita è parecchio attesa a Napoli ed ha un significato assai forte, perché va incontro alla difficoltà dei fedeli che stanno vivendo momenti difficili per lo scenario internazionale", dice all'Adnkronos il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. "Si tratta dell'ennesimo segnale di vicinanza forte del Papato a Napoli, ricordiamo che negli ultimi anni sono venuti 4 pontefici nella nostra città, raccogliendo l'invito di visitarla", ha argomentato Sepe. "Inoltre la visita di Leone XIV è un segnale di vicinanza ad una diocesi che si spende molto. Il Papa arriva per rinforzare la speranza dei fedeli". Sullo scenario internazionale e sui rapporti tra la Chiesa e l'amministrazione Trump, Sepe ha spiegato: "Il Papa deve portare avanti la cooperazione tra i responsabili dei popoli delle nazioni, sperando che il Signore ci illumini tutti sulla strada della Pace per fare il bene comune".