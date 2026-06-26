circle x black
Cerca nel sito
 

Al via secondo Concistoro, Papa Leone: "Risolvere i conflitti da uomini, non da bestie"

Il Pontefice chiede “il dono della pace nell’unità. Mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana"

Papa Leone - Afp
Papa Leone - Afp
26 giugno 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La guerra non è mai degna dell’uomo, e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi iper-tecnologiche”. Questo il monito di Papa Leone, nella messa con il Collegio cardinalizio prima di dare il via in Aula Paolo VI al secondo Concistoro straordinario, che andrà avanti anche domani.

Il Papa ha chiesto “il dono della pace nell’unità. Mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, nella quale siamo davvero liberi, tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana. Tuttavia, non mancano, anzi, si moltiplicano nella Chiesa e nel mondo iniziative ed esperienze che richiamano al rispetto della dignità umana, della giustizia, del diritto, semplicemente dell’umano. Questo è motivo di speranza, perché attesta la bellezza dell’opera di Dio, il quale ci ha creati a sua immagine e somiglianza, come segno della sua gloria nel mondo. Quando questo segno viene ferito, tutti siamo feriti. Quando è corrotto, tutti ne soffriamo. Quando è ucciso, tutti ci sentiamo lacerati. Perciò la guerra non è mai degna dell’uomo”.

“L’unità della famiglia umana precede i singoli popoli e Stati. Non si tratta solo di un dato biologico: è un principio etico. La pace è un dovere di giustizia perché siamo un’unica famiglia umana, una magnifica humanitas che trova in Cristo il proprio Capo e Redentore”, ha osservato Leone nell’omelia.

Il Papa - aprendo quindi il Concistoro straordinario in Vaticano - lancia un appello al Collegio cardinalizio : “VI chiedo aiuto: il ministero che mi e’ stato affidato non può essere vissuto da solo. Ha bisogno della vostra conoscenza, esperienza, conto su di voi. Ho bisogno del vostro forte, esplicito, pubblico appoggio. Accompagnatemi non solo in questi giorni ma ogni giorno. Aiutatemi ad ascoltare quel che emerge dalle chiese, a non ignorare resistenze e incomprensioni che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra franchezza e lealtà”.

“Sostenere ciascuno nel proprio ministero, - dice Leone nell’intervento - so che richiede pazienza e suscita interrogativi. Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza. Vivere con convinzione il lavoro nei gruppi, anche questo fa parte del cammino lungo il quale il Signore ci sta conducendo. Ognuno potrà farmi arrivare riflessioni riservate ma entrate con fiducia nella sinodalita’. Grazie per la vostra libertà interiore e per l’amore alla chiesa “.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
papa leone secondo concistoro straordinario papa concistoro
Vedi anche
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza