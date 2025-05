Papa Leone XIV ha introdotto la sua prima omelia con qualche parola in inglese a braccio. E ha poi proseguito leggendo il testo in italiano. Il Pontefice oggi ha celebrato la prima messa con i cardinali nella Cappella Sistina.

"Mi avete chiamato per portare una croce", ha detto in inglese, introducendo l'omelia. "Comincio con qualche parola in inglese, il resto lo farò in italiano - ha spiegato ai cardinali in Sistina - Sono felice di essere qui con voi, cari fratelli, perché la benedizione del Signore continui a essere su di noi. Mi avete chiamato per portare una croce e per essere benedetto per questa missione e voglio che anche voi camminiate con me".