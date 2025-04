L'opera, realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della stazione vaticana, immortala il Papa in versione angelo, con aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta ‘Love’ con il simbolo della pace al suo interno

Si chiama “San Francesco” l’opera realizzata dallo street artist TvBoy che immortala il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta ‘Love’ con il simbolo della pace al suo interno. L’opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della stazione vaticana.

“Lui è il Papa dell'amore, è il Papa amato da tutti, è il Papa che ha sempre messo d’accordo tutti - racconta all’Adnkronos TvBoy - e per questo l'ho voluto raffigurare come un angelo, scrivendo la parola Love: dentro la ‘O’ c'è il simbolo della pace perché, anche se nessuno l'ha ascoltato mentre era in vita, è stato l'unico che ha lanciato dei messaggi per la riconciliazione e la pace”.