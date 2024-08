Parigi 2024, Vaia: "Ambiente va salvaguardato ma non deve mai trasformarsi in uno strumento contro l'uomo"

"Spesso si parla di 'One Health', ovvero come l'ambiente animale e vegetale ci interessi e come influenzi la salute dell'uomo. In questi giorni rimbalzano da Parigi 2024 notizie di atleti che sarebbero stati colpiti da gastroenterite da E.Coli che sarebbe presente nella Senna. La riflessione da fare è una: dobbiamo ancora lavorare tanto perché 'One Health' entri dentro ognuno di noi e nella testa di chi governa, l'ambiente va salvaguardato e non deve mai trasformarsi in uno strumento contro l'uomo". Così Francesco Vaia, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, in un videomessaggio sui social.