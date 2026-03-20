Patti, Inaugurata seconda Sala Emodinamica

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia un fondamentale traguardo per la sanità del territorio: è stata ufficialmente inaugurata, presso l'ospedale "Barone Romeo" di Patti, la seconda sala agiografica del reparto di Emodinamica e altre tre sale operatorie altamente tecnologiche. Erano presenti la Direzione Strategica dell’Asp, il vescovo Guglielmo Giombanco, il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, il Presidente della VI commissione Salute Servizi Sociali e Sanitari dell’assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Laccoto e vari deputati regionali, rappresentanti di associazioni e vari deputati regionali. Profonda soddisfazione per questo traguardo è stata espressa dalla Direzione Strategica dell'ASP di Messina, composta dal direttore generale, Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo, Giancarlo Niutta, e dal direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi ha sottolineato: “La costruzione e l'attivazione della seconda sala di Emodinamica non costituiscono, infatti, un semplice ampliamento strutturale, ma rappresentano la garanzia del diritto a cure appropriate e salvavita per il vasto e complesso bacino tirrenico-nebroideo. Oggi, con questa nuova dotazione, l'Emodinamica di Patti si candida a diventare il fulcro di una rete di soccorso cardiologico sempre più capillare, abbattendo la necessità di trasferimenti verso altri presidi ospedalieri e offrendo una risposta clinica di altissimo livello”. Il nuovo ambiente è dotato di sistemi di imaging radiologico di ultimissima generazione, completi di software avanzati per la ricostruzione tridimensionale dei vasi sanguigni. Tali dotazioni permetteranno all’équipe medica di affrontare procedure di interventistica cardiovascolare sempre più complesse, garantendo standard di precisione e sicurezza assoluti.

Diretta con dedizione dal dottore Salvatore Garibaldi, l’Emodinamica del "Barone Romeo" ha superato negli anni sfide difficili, raggiungendo standard di cura tali da essere oggi riconosciuta come un'autentica eccellenza su scala nazionale