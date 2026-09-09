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Paura sulla Via degli Dei, escursionista punta da un imenottero: shock anafilattico e soccorso d'urgenza

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo

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09 settembre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 9.30, sul sentiero della Via degli Dei, nel territorio comunale di Scarperia (Firenze), per soccorrere una ragazza di 18 anni punta da un imenottero e colpita da una sospetta reazione anafilattica. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, a bordo di un fuoristrada. Raggiunta la zona indicata, i soccorritori hanno effettuato un rendez-vous con il personale sanitario e, insieme, hanno raggiunto la giovane.

Per l'emergenza era stato attivato anche l'elicottero regionale Pegaso, che ha dovuto tuttavia fare rientro a causa della presenza di nebbia nella zona.

Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario, la ragazza è stata trasportata a bordo del mezzo fuoristrada dei vigili del fuoco, insieme al medico e all'infermiere, fino alla strada. Da lì è proseguito il trasferimento verso il pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo per le ulteriori cure e accertamenti.

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Via degli Dei escursionista puntura imenottero shock anafilattico
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