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Pioltello, spari nel quartiere Satellite: 30enne ferito alla schiena, è in pericolo di vita

La vittima è un egiziano incensurato: portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele

Pioltello, spari nel quartiere Satellite: 30enne ferito alla schiena, è in pericolo di vita
02 ottobre 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spari nella notte in via Cimarosa, nel quartiere Satellite di Pioltello, alle porte di Milano. La vittima, un trentenne egiziano incensurato, è stata soccorsa dal 118 poco prima della mezzanotte. Ferito da due colpi di arma da fuoco alla schiena, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove si trova ancora ricoverato in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello, che stanno sentendo i familiari delle vittime e acquisendo le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili.

Riproduzione riservata
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