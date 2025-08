Avevano solo 19 anni i due calciatori del Maniago Vajont morti in un tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a causa di uno scontro frontale nella galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone

"La Asd Calcio Maniago Vajont è sconvolta dalla tragica scomparsa di Danilo Boz e Fabio Rosa. Siamo vicini in questo momento alle famiglie e ai loro cari per questa perdita inimmaginabile, e continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto. Tutte le attività del Calcio Maniago Vajont sono al momento sospese", il post su Facebook della squadra di calcio cui appartenevano i due atleti 19enni.

Secondo quanto riporta 'FriuliOggi.it' erano in tre in auto, il terzo giovane è rimasto ferito, insieme alla donna che era alla guida della seconda auto. I giovani calciatori stavano tornando a casa dall'allenamento e all'interno della galleria sono finiti nella carreggiata opposta, scontrandosi con l'auto guidata dalla donna. L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento.