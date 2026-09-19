circle x black
Cerca nel sito
 

"Posso spendere 30mila euro al giorno", si vanta in tv e la Finanza lo vede: spunta maxi-evasione

Un imprenditore di Viareggio davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio ha esibito la propria vita fatta di massaggi, auto di lusso e acquisti nelle prestigiose gioiellerie della Versilia

Un'auto della Finanza - (Fotogramma)
Un'auto della Finanza - (Fotogramma)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Posso spendere 30mila euro in un giorno". Si vanta in tv, esibisce la propria ricchezza e finisce nel mirino della Guardia di Finanza. Risultato? Viene scoperta una maxi-evasione. Un imprenditore di Viareggio davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio ha esibito la propria vita fatta di massaggi, auto di lusso e acquisti nelle prestigiose gioiellerie della Versilia. È proprio quel servizio televisivo, dal titolo "Sono ricco e spendo 30mila euro in un giorno", ad aver attirato l’attenzione della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lucca, che ha avviato accertamenti sul tenore di vita dell’uomo, risultato secondo le Fiamme Gialle sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Gli approfondimenti condotti dal Gruppo di Viareggio hanno portato i finanzieri a estendere i controlli anche a un’Associazione sportiva dilettantistica attiva nel settore delle palestre e rivolta, secondo quanto emerso dalle verifiche, a una clientela di fascia elevata. L’uomo era stato nel tempo dipendente e rappresentante legale dell’associazione. Al termine dell’attività ispettiva, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso un articolato sistema di fatturazione tra società collegate e il presunto utilizzo illegittimo del regime fiscale previsto per gli enti associativi senza scopo di lucro. In particolare, l’associazione avrebbe omesso di dichiarare redditi per 376.963 euro e Iva dovuta per 101.854 euro, per un totale di circa 478mila euro.

Secondo gli investigatori, la palestra non avrebbe presentato caratteristiche solidaristiche e sportive tali da giustificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni senza scopo di lucro. L’attività, al contrario, sarebbe stata organizzata secondo modalità riconducibili a un’impresa commerciale.

Sempre secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, per mascherare la presunta finalità commerciale sarebbe stata costituita una seconda società, anch’essa riconducibile allo stesso rappresentante legale. La società sarebbe risultata formalmente proprietaria dei macchinari utilizzati dalla palestra, che venivano concessi in locazione all’associazione attraverso il pagamento di canoni.

Gli accertamenti bancari avrebbero consentito ai finanzieri di ricostruire i rapporti tra l’associazione e la società proprietaria dei macchinari, evidenziando, secondo gli investigatori, il trasferimento di somme di denaro dall’ente alla società collegata.

Tra gli elementi considerati dagli investigatori anche la creazione di un marchio della palestra e la possibilità per i clienti di acquistare merchandising di lusso, attività ritenute incompatibili con la natura dichiarata di ente senza scopo di lucro. Alla luce delle risultanze raccolte, la Guardia di Finanza ha quindi proceduto alla riqualificazione dell’Associazione sportiva dilettantistica come impresa commerciale, con il conseguente disconoscimento delle agevolazioni fiscali applicate. Gli importi contestati e le conclusioni dell’attività ispettiva dovranno ora seguire il relativo iter previsto dalla normativa fiscale e tributaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
evasione fiscale viareggio dritto e rovescio
Vedi anche
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza