Premio Ducci per la Pace a Fusarelli, Nusseibeh, Olmert

Quindicesima edizione del Premio Ducci per la Pace giovedì 3 luglio alle 11 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. I riconoscimenti, quest'anno assegnati a Massimo Fusarelli, ministro Generale dell'Ordine francescano dei Frati minori; Sari Nusseibeh, intellettuale e scrittore palestinese, già Rettore dell'Università Al Quds; Euhd Olmert, già Primo ministro di Israele, sindaco di Gerusalemme e ministro in vari governi israeliani, saranno consegnati da Francesco Rutelli. A seguire il Simposio 'Costruire insieme ponti per la Pace', moderato dal Prof. Lucio Caracciolo.