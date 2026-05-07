Premio 'Spes 2026' a Zampetti, De Luca: "Incarna i valori della Repubblica in tempi difficili"

“In tempi così difficili, in cui le grandi istituzioni vengono messe in pericolo e delegittimate, vogliamo dare un segnale di alta testimonianza premiando Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, una figura che incarna i valori della Repubblica e il senso del dovere di chi lavora nel silenzio operoso e non sotto i riflettori”. Lo ha dichiarato Valerio De Luca, Presidente della Fondazione Aises e Direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, a margine della consegna del premio Spes 2026 ad Ugo Zampetti. Il premio è stato istituito dalla Fondazione Aises e ideato dalla presidente Giuseppina Rubinetti.

“È un segnale per le giovani generazioni affinché tengano alta la guardia - ha aggiunto De Luca - ma lo è anche per le istituzioni stesse affinché investano nella formazione del capitale umano. È necessario investire in persone che siano capaci di comprendere la complessità, di anticipare i rischi e di esercitare lo spirito critico soprattutto in tempi dove flussi di informazione, fake news e influenze di vario genere tendono ad offuscare la verità e l'oggettività dei fatti. L'importanza di questo premio sta nella persona ma anche nel messaggio che ricorda il legame inscindibile che c'è tra educazione, libertà e democrazia.