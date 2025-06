Altri 10 giorni di canicola record con l’anticiclone africano Pluto che ci accompagnerà per diversi giorni. Caldo a oltranza dunque sull'Italia, bollini rossi del ministero della Salute, 40 gradi all’ombra da Nord a Sud: questo è lo scenario. E assisteremo a qualcosa di storico: a Firenze il termometro potrebbe superare i 39-40°C per 5 giorni di seguito, un evento che non si ricorda negli archivi meteo della città.

Ma anche sul resto dello stivale, tutto il calore diurno potrebbe poi resistere alle ore di buio con temperature intorno ai 30 gradi nella notte (super tropicale), specie lungo le coste e nella Pianura Padana. Unica nota meno dolente, sottolinea iLMeteo.it il vento fresco che interesserà l’estremo Sud, dalla Puglia alla Sicilia e che a tratti sarà anche teso. Ci sarà una breve rinfrescata nel weekend sull’estremo meridione, mentre al Centro-Nord tutto sarà bollente. Compreso il mare: sono previste temperature dell’acqua di 27°C dal settore ligure fino al Tirreno centrale, localmente 28-29°C sul Tirreno meridionale: un volo senza aereo da Roma fino a Bangkok, catapultati all’improvviso in un clima tropicale-equatoriale che non ci appartiene.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 28 giugno - Al Nord: soleggiato con caldo diffuso. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e caldo in temporanea attenuazione con venti più freschi e tesi da Nord.

Domani, domenica 29 giugno - Al Nord: sole e caldo estremo; isolati temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e meno caldo, venti da nord.

Lunedì 30 giugno - Al Nord: sole e caldo estremo; temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: nuova settimana con persistenza del caldo estremo, ma con maggiore frequenza di temporali pomeridiani sulle Alpi.