Oggi tempo instabile al Sud, poi tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore calo delle temperature. Ma nel weekend torna l'alta pressione

Si avvicina l 'Equinozio d'autunno e di conseguenza la fine dell'estate: mercoledì 23 settembre alle 02:05 il Sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla Terra. Anche il meteo sarà poco "estivo": le temperature si manterranno miti e piogge e rovesci saranno in agguato, soprattutto al Sud.

Le previsioni del 22 settembre: pioggia in Sicilia e Calabria

Oggi, martedì 22 settembre, come riporta IlMeteo.it, sarà una giornata caratterizzata dalla spiccata instabilità, in particolare su Sicilia orientale e Calabria. Sarà soleggiato e un po' meno caldo altrove. Domani, mercoledì 23 settembre, le temperature saranno in diminuzione, e ci sarà ancora instabilità su Sardegna e Sicilia.

Cosa succede nel weekend: si intesificano i temporali, quanto dura

Infine, tra giovedì e venerdì si intensificheranno piogge e temporali, che saranno più veloci al Nordest, più diffuse al Centro-Sud, complice il passaggio sul nostro Paese di un nucleo di aria fresca di matrice nord-europea. Poi, nel corso del weekend tornerà l'alta pressione almeno fino a fine mese.