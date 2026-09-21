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Meteo, verso l'Equinozio d'autunno: clima mite ma al Sud attenzione a piogge e temporali, le previsioni

Oggi tempo instabile al Sud, poi tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore calo delle temperature. Ma nel weekend torna l'alta pressione

Meteo, verso l'Equinozio d'autunno: clima mite ma al Sud attenzione a piogge e temporali, le previsioni
22 settembre 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si avvicina l 'Equinozio d'autunno e di conseguenza la fine dell'estate: mercoledì 23 settembre alle 02:05 il Sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla Terra. Anche il meteo sarà poco "estivo": le temperature si manterranno miti e piogge e rovesci saranno in agguato, soprattutto al Sud.

Le previsioni del 22 settembre: pioggia in Sicilia e Calabria

Oggi, martedì 22 settembre, come riporta IlMeteo.it, sarà una giornata caratterizzata dalla spiccata instabilità, in particolare su Sicilia orientale e Calabria. Sarà soleggiato e un po' meno caldo altrove. Domani, mercoledì 23 settembre, le temperature saranno in diminuzione, e ci sarà ancora instabilità su Sardegna e Sicilia.

Cosa succede nel weekend: si intesificano i temporali, quanto dura

Infine, tra giovedì e venerdì si intensificheranno piogge e temporali, che saranno più veloci al Nordest, più diffuse al Centro-Sud, complice il passaggio sul nostro Paese di un nucleo di aria fresca di matrice nord-europea. Poi, nel corso del weekend tornerà l'alta pressione almeno fino a fine mese.

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previsioni meteo equinozio d'autunno alta pressione meteo 22 settembre
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