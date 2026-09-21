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Veneto, il presidente Alberto Stefani ferito in un incidente stradale: stava andando al consiglio federale della Lega a Milano

L'auto su cui viaggiava è stata coinvolta in un impatto in autostrada, all'altezza di Treviglio: "Eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene". Coinvolta anche Mara Bizzotto

Alberto Stefani ferito - (Facebook)
Alberto Stefani ferito - (Facebook)
21 settembre 2026 | 22.33
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Veneto Alberto Stefani è rimasto ferito in un incidente stradale. Mentre era in viaggio verso Milano per partecipare al consiglio federale straordinario della Lega convocato dal segretario Matteo Salvini, l'auto su cui viaggiava è stata coinvolta in un impatto in autostrada, all'altezza di Treviglio.

A rassicurare sulle proprie condizioni di salute è stato lo stesso esponente leghista: "Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina. Un abbraccio a tutti e ancora grazie", ha scritto Stefani sui social.

Anche Matteo Salvini è intervenuto sui social per confermare la notizie e non solo. "Un grande abbraccio e auguri di pronta guarigione ad Alberto Stefani. Forza Alberto, ti aspettiamo presto!", ha scritto sui social il vice premier. ''Esprimo la mia vicinanza al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e alla senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, coinvolti questa sera in un incidente stradale mentre si recavano a Milano. Fortunatamente, dalle prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazione. Rivolgo a entrambi un sincero augurio di pronta ripresa, con l’auspicio che gli accertamenti medici possano confermare al più presto che tutto è sotto controllo'', è stato invece il messaggio di Ignazio La Russa, presidente del Senato.

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Lega incidente stradale stefani ferito alberto stefani Mara Bizzotto
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