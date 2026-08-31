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Meteo, il caldo africano non molla: rinforza l'anticiclone ma attenzione ai temporali veloci. Le previsioni

La prima parte della nuova settimana vedrà il prevalere di condizioni generalmente anticicloniche su gran parte del territorio nazionale

Meteo, il caldo africano non molla: rinforza l'anticiclone ma attenzione ai temporali veloci. Le previsioni
31 agosto 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre non ci saranno grandi stravolgimenti dal punto di vista meteorologico. Chi si aspettava un abbassamento delle temperature, con aria più fresca con l'avvicinarsi della fine della stagione estiva, dovrà ricredersi.

L'estate, infatti, non ci lascerà di botto soltanto perché questa settimana segnerà l'ingresso formale nel mese di settembre: la prima parte della nuova settimana vedrà infatti il prevalere di condizioni generalmente anticicloniche su gran parte del territorio nazionale.

Temperature già a inizio settimana: le previsioni dell'esperto

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra l'evoluzione attesa, sottolineando come si assisterà a un ridimensionamento delle temperature rispetto ai picchi raggiunti nei giorni scorsi, quando al Centro-Sud si sono toccate punte fino a 46°C. Le temperature si attesteranno su valori più vicini alle medie del periodo, pur rimanendo abbondantemente superiori. Le massime raggiungeranno i 35-36°C al Centro-Sud, segnando un calo anche di 8-10°C nei valori massimi rispetto alla precedente ondata di calore proprio sulle regioni centro-meridionali. Al Nord i valori si manterranno invece un po' più bassi e senza scossoni particolari, generalmente compresi tra i 28°C e i 32°C.

In arrivo i temporali: le aree più colpite

Il quadro atmosferico vedrà una temporanea flessione anticiclonica tra martedì e mercoledì con l'ingresso di aria più fresca e umida al Nord, con qualche temporale che dalle zone alpine potrà scendere fin verso la pianura. Nelle stesse ore un po' di instabilità si farà sentire anche lungo la dorsale appenninica, prima di un generale ripristino della stabilità.

Nel complesso si tratterà di una settimana tipica di inizio settembre dal punto di vista atmosferico. Tuttavia, il sopra media termico rischia di portarsi avanti per gran parte della stagione autunnale. Le superfici dei nostri mari si sono infatti scaldati a tal punto che non sarà facile smaltire tutto questo calore accumulato: per invertire la rotta servirebbe una fase prolungata di freddo e piogge ben al di sotto delle medie stagionali, scenario che al momento non trova alcun riscontro nelle proiezioni a lungo termine.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Lunedì 31. Al Nord: sole ovunque. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e meno caldo.

Martedì 1. Al Nord: locali acquazzoni sulle Dolomiti. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole su tutti i settori.

Mercoledì 2. Al Nord: possibili temporali localizzati, ma nel complesso soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: condizioni anticicloniche in un contesto termico sopra media.

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ondata di caldo temporali previsioni meteo
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