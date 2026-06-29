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Promemoria digitali per visite e vaccini, Doctolib ‘così cambia la prevenzione’

"Per oltre 80 milioni di europei Health Reminders per gestire più facilmente prenotazioni e percorsi di cura’

studio medico - ufficio stampa
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29 giugno 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La consapevolezza dell’importanza della prevenzione si scontra con la difficoltà di ricordare quando effettuare controlli, screening o le vaccinazioni raccomandate. La questione non interessa solo i pazienti, ma anche i caregiver, spesso impegnati nell’organizzazione dei percorsi di salute dei propri familiari. Un aiuto arriva dalla tecnologia. È il caso di Doctolib, piattaforma europea che supporta oltre 80 milioni di persone nella prenotazione di visite e nella gestione dei percorsi di cura, e che punta oggi a rafforzare il ruolo della prevenzione attraverso strumenti digitali dedicati come gli Health Reminders: promemoria gratuiti integrati nell’app e attivabili volontariamente dagli utenti. Non sono “semplici notifiche - spiega Doctolib - ma un sistema di alert personalizzati che accompagna le persone nei momenti chiave della prevenzione: controlli periodici, screening e vaccinazioni raccomandate”.

Il funzionamento della app è semplice, ma strategico. Gli avvisi vengono calibrati su parametri come età, genere e raccomandazioni delle autorità sanitarie e delle principali società medico-scientifiche, con la possibilità di gestire anche i profili sanitari dei familiari. In questo modo, a portata di smartphone, si possono tenere sotto controllo scadenze e appuntamenti e ridurre il rischio che la prevenzione venga rimandata o dimenticata. Secondo i dati della piattaforma, “circa 300mila utenti in Italia hanno già trasformato il promemoria in un’azione reale, prenotando la visita suggerita oppure registrandola come già effettuata. Un segnale che racconta come la prevenzione, quando diventa più semplice e immediata, tende anche a diventare più efficace”. Le aree coperte dagli Health Reminders sono tre - visite di routine, programmi di screening e vaccinazioni - per intercettare le principali raccomandazioni di sanità pubblica e tradurle in indicazioni pratiche, accessibili direttamente dallo smartphone.

Dalla piattaforma emergono anche interessanti differenze nei comportamenti di salute. Le donne mostrano una maggiore attenzione agli screening ginecologici e ai controlli preventivi strutturati, mentre tra gli uomini prevalgono i promemoria legati all’età e alla prevenzione cardiovascolare, alle visite oculistiche e ai controlli dell’udito. Un elemento accomuna però tutti i profili: quando l’informazione preventiva è chiara, personalizzata e tempestiva, aumenta la probabilità di agire. La prevenzione smette così di essere un concetto astratto e diventa una sequenza di gesti concreti e programmati. Particolarmente significativa è la risposta che la app registra nella fascia over 60, dove i promemoria per la vaccinazione antinfluenzale registrano alti livelli di interazione e prenotazione, confermando il ruolo decisivo degli alert digitali nell’adesione alle campagne vaccinali.

"La prevenzione è davvero efficace quando riesce a entrare nella vita delle persone in modo semplice - afferma Vittorio Lapiana, Country Manager di Doctolib Italia - Con gli Health Reminders vogliamo aiutare cittadini e caregiver a trasformare controlli, screening e vaccinazioni da buone intenzioni ad azioni concrete, rendendo più facile rispettare le raccomandazioni sanitarie nel momento giusto". La tecnologia, sottolinea l’azienda, non sostituisce il rapporto con il medico né le politiche pubbliche di prevenzione, ma può renderle più vicine alle persone. E, in un sistema sanitario sempre più orientato alla prevenzione, anche un semplice promemoria può fare la differenza tra un’intenzione e un gesto che tutela la salute.

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prevenzione promemoria digitali visite e vaccini Doctolib
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