Torna a Roma la protesta dei trattori, questa è la prima del 2025. Sono 23 i trattori partiti questa mattina da Torrimpietra in viaggio verso la Capitale. Il corteo, composto da una delegazione di mezzi da Lazio, Emilia Romagna e Toscana, sta percorrendo scortato dalla polizia la via Aurelia e arriverà a Piazza Irnerio. Non si registrano, per ora, criticità.

Le motivazioni

"Non abbiamo ottenuto nulla dal governo" attacca, parlando con l'Adnkronos Salvatore Fais, socio fondatore di 'Agricoltori italiani'. "Le motivazioni sono le stesse dell'anno scorso. L'agricoltura è penalizzata rispetto alle multinazionali e penalizzata dalla burocrazia, costi di produzione alti, nessun intervento sul grano, il problema alluvioni su cui bisogna intervenire...".

Le richieste dei trattori restano dunque le stesse, altro che dazi: "I dazi non ci preoccupano perché il prodotto italiano è pregiato e ha mercato, il problema semmai è il mercato interno nazionale, il made in Italy costa troppo e va ritrovato il giusto equilibrio tra produttore e Gdo", sottolinea Fais.