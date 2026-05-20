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Prove d'estate, farà sempre più caldo con punte di 32 gradi: il meteo

Con l’anticiclone di origine africana la settimana sarà 'bollente'

Arriva il caldo - (Afp)
Arriva il caldo - (Afp)
20 maggio 2026 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’anticiclone di origine africana porta un assaggio d’estate sull'Italia con punte di 30-32 gradi ben prima dell'inizio ufficiale della stagione. Da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo.

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L'aria calda innescherà gli ultimi focolai di instabilità pomeridiana, legati per lo più al ciclo diurno: entro domani giovedì 21 maggio sarà possibile qualche isolato acquazzone sulle Alpi e le Prealpi orientali e tra Lazio, Campania e Calabria. Successivamente, anche questi deboli episodi convettivi andranno via via spegnendosi, lasciando spazio a un dominio assoluto del sole sottolinea iLMeteo.it.

Ma le vere protagoniste di questi giorni saranno le temperature con la progressiva impennata del caldo: dai primi 27°C di Cagliari, giovedì saliremo ancora fino a percepire il primo vero salto termico. Al Nord i termometri toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro (come a Grosseto e a Roma) sfioreremo i 29°C.

Venerdì 22 maggio entreremo nel territorio prettamente estivo: in Sardegna si raggiungeranno i primi 31°C a Oristano, ma anche il Centro-Nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30°C a La Spezia e Roma, e ben 29°C diffusi dalla Valle d'Aosta (Aosta) fino alla Toscana (Grosseto, Lucca).

Sabato e domenica il caldo consoliderà la sua morsa: toccheremo i 32°C in Sardegna, mentre in moltissime città del Centro-Nord, tra cui Roma, Firenze, Grosseto, Lucca e Sondrio, raggiungeremo ancora i 30°C. Nel resto del Paese le temperature galleggeranno diffusamente sui 28-29°C.

Almeno fino a domenica, in ogni caso, le temperature notturne resteranno su valori ancora piacevoli e freschi, garantendo un buon riposo.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 20 maggio - Al Nord: soleggiato, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: soleggiato, rovesci occasionali pomeridiani sull’Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove.

Domani, giovedì 21 maggio - Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria; acquazzoni pomeridiani su Campania e Calabria.

Venerdì 22 maggio - Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso tra Puglia e Calabria.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32°C entro il weekend, poi 33°C; probabile fase soleggiata fino al 2 giugno.

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