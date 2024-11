I Nas torneranno nella struttura per verificare la presenza del defibrillatore. Analisi anche sul cellulare della ragazza

È stato convalidato dal gip il sequestro preventivo del centro medico dove si è sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale la ventiduenne Margaret Spada, originaria del siracusano, morta tre giorni dopo in ospedale. Un provvedimento motivato dal giudice che ha accolto la richiesta dalla procura di Roma, per il rischio di reiterazione del reato.

La verifica dei Nas

Nell’ambito dell’inchiesta della procura, che vede due medici indagati per omicidio colposo, i carabinieri del Nas effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare la presenza nella struttura di un defibrillatore e farmaci da somministrare in caso di emergenza.

Nella struttura nei giorni scorsi non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione, relativi all’intervento né documenti contabili.

Il video girato dal fidanzato di Margaret

Intanto è agli atti un video di pochi secondi, girato nel centro medico, dal fidanzato che ha ripreso dalla porta il momento in cui i medici tentavano di rianimare la ragazza.

L’intervento, di rinoplastica parziale, sarebbe costato poco meno di 3mila euro ed era stato prenotato in estate dalla giovane. Il cellulare della vittima, che avrebbe preso accordi via whatsapp per l’intervento proprio con uno dei due medici, ora verrà analizzato.

L'autopsia sul corpo della ragazza

Intanto in queste ore è in corso l’autopsia che il pm titolare del fascicolo Erminio Amelio ha affidato all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.