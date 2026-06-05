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Rapina di Rolex ai Parioli, condannato a 6 anni e 4 mesi Antoniozzi jr

Cinque anni e otto mesi a David Cesarini e tre anni a Manuel Fiorani. Assolto Michael Giuliano

Un Rolex, immagine di repertorio - Fotogramma/Ipa
Un Rolex, immagine di repertorio - Fotogramma/Ipa
05 giugno 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Condannato a sei anni e quattro mesi oggi, venerdì 5 giugno, Tancredi Antoniozzi, il figlio ventiduenne del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi, con l’accusa di rapina e tentata estorsione ai danni di un coetaneo della Roma bene.

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Le altre condanne e l'assoluzione

Con la sentenza il gup di Roma, dopo il processo con rito abbreviato, ha condannato altri due imputati, David Cesarini a cinque anni e otto mesi e Manuel Fiorani a tre anni. Assolto invece con la formula “per non aver commesso il fatto” Michael Giuliano. Secondo l’accusa, per la quale la procura di Roma aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo per Antoniozzi jr, gli imputati avrebbe sottratto un Rolex a un conoscente in via Cavalier D’Arpino nel quartiere Parioli. 

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