Cinque anni e otto mesi a David Cesarini e tre anni a Manuel Fiorani. Assolto Michael Giuliano

Condannato a sei anni e quattro mesi oggi, venerdì 5 giugno, Tancredi Antoniozzi, il figlio ventiduenne del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi, con l’accusa di rapina e tentata estorsione ai danni di un coetaneo della Roma bene.

Le altre condanne e l'assoluzione

Con la sentenza il gup di Roma, dopo il processo con rito abbreviato, ha condannato altri due imputati, David Cesarini a cinque anni e otto mesi e Manuel Fiorani a tre anni. Assolto invece con la formula “per non aver commesso il fatto” Michael Giuliano. Secondo l’accusa, per la quale la procura di Roma aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo per Antoniozzi jr, gli imputati avrebbe sottratto un Rolex a un conoscente in via Cavalier D’Arpino nel quartiere Parioli.