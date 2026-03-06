circle x black
Cerca nel sito
 

Reflusso e gastroprotettori, cosa si può fare per evitare di usarli

Farmaci ampiamente utilizzati ed efficaci, ma le persone sane o chi non sta seguendo terapie che richiedono una protezione per lo stomaco possono agire modificando lo stile di vita

Reflusso e gastroprotettori, cosa si può fare per evitare di usarli
06 marzo 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bruciore di stomaco, rigurgiti acidi, dolore al torace, raucedine, tosse persistente e alitosi. E' il reflusso, una condizione comune in cui i succhi gastrici risalgono dallo stomaco nell'esofago provocando bruciore, appunto, e rigurgito acido. Il bruciore occasionale viene solitamente gestito con alcuni accorgimenti nello stile di vita (evitare alcuni cibi, ridurre il sovrappeso) e trattato con farmaci (perlopiù da banco). Quando il disturbo diventa quotidiano - sottolineano online gli esperti dell'Irccs Humanitas - questo può influire decisamente sulla qualità di vita. Nel 30-35% dei casi la malattia da reflusso gastroesofageo si complica con erosioni a livello dell'esofago (quadro di esofagite), ulcere o restringimenti (3-5%), mentre nella maggior parte dei casi non determina lesioni.

"Da 25 anni i farmaci per proteggere lo stomaco, e tra questi soprattutto gli inibitori di pompa protonica (Ipp), sono un pilastro nel trattamento delle malattie legate all'ambiente gastrico. Dall'acidità al reflusso, comprese le infezioni da Helicobacter pylori, l'ulcera e altre forme emorragiche, all'esofagite e alla gastrite: i cosiddetti gastroprotettori sono ampiamente utilizzati ed efficaci, secondo un position paper, un documento ufficiale, condiviso dall'Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (Aigo), dalla Società Italiana di farmacologia (Sif) e dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg)". A fare il punto è la piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che...?' curata dalla Fnomceo, la Federazione italiana degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. "I benefici, tuttavia, non devono comportare l'assunzione inappropriata e prolungata di questi medicinali", avvertono gli specialisti.

Con la denominazione di gastroprotettori si indicano i farmaci con funzioni di protezione della mucosa gastrica, cioè dello stomaco. In generale, il loro effetto è contrastare la produzione di acido cloridico emesso dalle cellule della parete dello stomaco. I farmaci con questa funzione agiscono in due modalità differenti: bloccando, totalmente o in parte, le secrezioni acide dello stomaco; proteggendo la mucosa gastro-duodenale.

Quali sono gli effetti avversi in caso di assunzione prolungata? "Bloccare per lungo tempo la secrezione acida dello stomaco favorisce la crescita di agenti patogeni, i responsabili delle infezioni. Per questo aumenta il rischio di infezioni respiratorie o intestinali, di eventi cardiovascolari e di danni renali", rispondono gli esperti.

Cosa possiamo fare per evitare il ricorso ai gastroprotettori? "I soggetti sani o coloro che non stanno seguendo terapie farmacologiche che richiedono una protezione per lo stomaco possono agire modificando lo stile di vita. Sia per evitare i disturbi gastrici sia per alleviare i sintomi, ecco qualche consiglio: limitare i cibi grassi, piccanti e alcuni alimenti specifici come pomodoro e agrumi; evitare alcol e bevande gassate; non fumare, non assumere menta; tenere sotto controllo il peso; non andare a letto prima di 2 ore dalla cena e dormire con la testa sollevata", suggeriscono gli specialisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
reflusso reflusso cos'è reflusso news reflusso come si cura farmaci reflusso gastroprotettori
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza