Remigrazione, Comitato ci riprova: dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a Genova

Il presidente Luca Marsella: "La raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di manifestare"

Dopo il caos alla Camera, il Comitato Remigrazione e Riconquista ci riprova e annuncia un nuovo evento per la presentazione della proposta di legge popolare per venerdì 13 febbraio a Genova. Vista anche la complessità della città scelta - medaglia d'oro per la Resistenza e sede di diversi centri sociali - ancora non è stato indicato il luogo che ospiterà l'iniziativa, che vedrà la partecipazione del presidente del Comitato, il portavoce di CasaPound Luca Marsella, del vicepresidente Salvatore Ferrara e di alcuni esponenti locali. “Non è una provocazione ma l’affermazione di un principio: non possono esistere città ostaggio dei centri sociali e di uno stantio antifascismo, luoghi dove non ci è consentito parlare”, spiega il Comitato, annunciando la prossima presentazione della proposta di legge, che appunto segue le polemiche sulla conferenza stampa saltata alla Camera dei Deputati.

“La nostra proposta - spiega Marsella - è attuabile, concreta, legittima. È soprattutto sostenuta da tantissimi italiani che vogliono rialzare la testa: in pochissimi giorni la raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di manifestare, di organizzare raccolte firme e presentazioni in ogni città d’Italia, Genova compresa”.

“A breve inizieremo con i gazebo da nord a sud, il 28 febbraio saremo poi in corteo a Bolzano, e le settimane successive in altre città: più firme raccoglieremo - conclude Marsella - più la proposta di legge avrà forza quando arriverà alla Camera”.