circle x black
Cerca nel sito
 

Remigrazione, Comitato ci riprova: dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a Genova

Il presidente Luca Marsella: "La raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di manifestare"

Camera, sala stampa occupata contro remigrazione
Camera, sala stampa occupata contro remigrazione
09 febbraio 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il caos alla Camera, il Comitato Remigrazione e Riconquista ci riprova e annuncia un nuovo evento per la presentazione della proposta di legge popolare per venerdì 13 febbraio a Genova. Vista anche la complessità della città scelta - medaglia d'oro per la Resistenza e sede di diversi centri sociali - ancora non è stato indicato il luogo che ospiterà l'iniziativa, che vedrà la partecipazione del presidente del Comitato, il portavoce di CasaPound Luca Marsella, del vicepresidente Salvatore Ferrara e di alcuni esponenti locali. “Non è una provocazione ma l’affermazione di un principio: non possono esistere città ostaggio dei centri sociali e di uno stantio antifascismo, luoghi dove non ci è consentito parlare”, spiega il Comitato, annunciando la prossima presentazione della proposta di legge, che appunto segue le polemiche sulla conferenza stampa saltata alla Camera dei Deputati.

“La nostra proposta - spiega Marsella - è attuabile, concreta, legittima. È soprattutto sostenuta da tantissimi italiani che vogliono rialzare la testa: in pochissimi giorni la raccolta firme on line ha raggiunto oltre i 100mila sottoscrittori doppiando la quantità necessaria per portare la legge in Parlamento. Abbiamo tutto il diritto di manifestare, di organizzare raccolte firme e presentazioni in ogni città d’Italia, Genova compresa”.

“A breve inizieremo con i gazebo da nord a sud, il 28 febbraio saremo poi in corteo a Bolzano, e le settimane successive in altre città: più firme raccoglieremo - conclude Marsella - più la proposta di legge avrà forza quando arriverà alla Camera”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
remigrazione camera remigrazione genova remigrazione casapound casapound news
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza