La primavera è finalmente tornata e con lei la riapertura dei parchi tematici italiani che durante l'inverno hanno lavorato senza sosta per preparare il debutto con tante novità. Dall'Animal crossing ispirato a Nintendo di Gardaland al nuovo grande coaster di Leolandia, dal K Pop di Mirabilandia al nuovo grande coaster di tipo 'spin' di Leolandia, fino alla nuova Bugs Town del West di Movieland e al digital detox di Wonderwood, le nuove attrazioni sono state ideate per conquistare tutti, ma proprio tutti: da chi è alla ricerca di esperienze adrenaliniche, a chi, invece, sogna di staccarsi dal logorio della vita moderna e prendersi una pausa in totale disconnessione con il mondo. Il tutto spendendo meno di 50 euro a testa.

Gardaland Resort, a Castelnuovo del Garda, è il primo parco divertimenti ad aver aperto in Italia ed è tra i maggiori a livello europeo; strutturato in aree tematiche ispirate al mondo della storia e della geografia, dello spazio e della fantasia, offre attrazioni e spettacoli per tutte le età: dai più piccoli che troveranno Peppa Pig, Prezzemolo e il Fantasy Kingdom, fino ai più grandi, che potranno mettere alla prova il loro coraggio con le montagne russe alate di Raptor, la torre di caduta libera Space Vertigo, il coaster Blue Tornado con i suoi loop e le sue inversioni da brivido e Oblivion, con la caduta verticale mozzafiato. Gli amanti dell’avventura potranno poi sfidare la furia delle rapide nel cuore della giungla, fuggire da Atlantide e partecipate al leggendario convoglio artico di Mammut, divertendosi tra scenografie epiche.

Novità assoluta del 2026 è 'Animal crossing: New horizons' nel Gardaland Sea Life Aquarium, ispirata al celebre videogioco Nintendo. Il parco riapre oggi per una stagione che si protrarrà fino al 6 gennaio 2027, con un’unica pausa nel mese di novembre: "La riapertura di quest’anno sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi speciali, pensato per coinvolgere e far emozionare tutte le generazioni -dice all'Adnkronos Daniela Bricola, vice president di Gardaland Resort-. Abbiamo già svelato alcuni appuntamenti, ma tante altre novità verranno annunciate nelle prossime settimane, per continuare a sorprendere i nostri ospiti. Offriremo un piano di eventi strutturato e porteremo format internazionali con un unico grande obiettivo: regalare momenti davvero all’insegna del divertimento".

La stagione apre con 'Animal crossing: New horizons', per la prima volta al Gardaland Sea Life Aquarium: "Si tratta di un percorso educativo ispirato al videogioco sviluppato da Nintendo, che dal 2020 ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori nel mondo. L’esperienza unisce intrattenimento, approfondimento scientifico e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra mondo digitale e reale", sottolinea Bricola.

Il 13 e 14 giugno, poi, andrà in scena un evento dedicato al K-Pop, con autentiche band coreane in concerto: "Saranno due giorni sorprendenti e ricchi di attività pensate per tutti i fan e non solo". E al Gardaland Theatre, che quest’anno celebra il suo 20esimo anniversario, debutterà 'District 51 – Hangar of mystery', uno show di magia e grandi illusioni sospeso tra scienza e mistero, arricchito da effetti e tecnologie innovative mai utilizzate prima, mentre al Cinema 4D andrà in onda il nuovo film 'Prezzemolo e l'enigma svelato', un’avventura "intensa e immersiva", con "un messaggio motivazionale destinato a rimanere con gli spettatori anche dopo la proiezione".

In tutto a Gardaland sono 'presenti oltre 40 attrazioni; molto apprezzata anche l’offerta dedicata ai più piccoli, da Peppa Pig Land, alla DoReMiFarm e tante aree gioco e attrazioni dedicate: "Ogni attrazione -assicura la vice presidente di Gardaland Resort- può essere vissuta e apprezzata da visitatori di tutte le età". I prezzi dei biglietti vanno dai 44 euro per un biglietto online con data fissa ai circa 54 euro del biglietto online con data libera, fino ad un massimo di 59 euro, prezzo pieno alle casse, in linea con le stagioni precedenti: "La nostra politica tariffaria è dinamica e modulata in base al periodo di visita, con l’obiettivo di offrire soluzioni flessibili e accessibili. Incentiviamo fortemente l’acquisto online, che permette di accedere a tariffe più vantaggiose. E offriamo diverse formule integrate e combinazioni d’acquisto, per vivere più esperienze all’interno del Resort in un’unica soluzione, ottimizzando il rapporto qualità-prezzo".

A Savio, frazione di Ravenna, sorge Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, che riapre i cancelli giovedì 2 aprile. L’avvio della stagione 2026 si preannuncia particolarmente brillante, forte di una serie di riconoscimenti che confermano l’eccellenza del parco nel panorama dell’intrattenimento nazionale e internazionale: ai recenti Parksmania Awards, considerati gli Oscar dei parchi divertimento, ha conquistato due premi di prestigio. Nickelodeon Land è stata eletta 'Miglior nuova attrazione family', mentre lo spettacolo Pinocchio ha ottenuto il titolo di 'Miglior show indoor'. A questi si aggiunge il riconoscimento dei Tiqets remarkable venue awards, che hanno proclamato Mirabilandia come 'Best family experience' per la qualità dell’offerta dedicata a famiglie, bambini e ragazzi.

A raccontare la filosofia del parco è Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia, che sottolinea l’impegno quotidiano verso un’esperienza completa e accessibile: "A Mirabilandia lavoriamo ogni giorno per offrire un’esperienza completa, capace di coinvolgere tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti -spiega-. La varietà delle attrazioni, degli spettacoli e dei servizi è pensata per garantire momenti di svago indimenticabili. Teniamo sempre in grande considerazione anche il rapporto qualità-prezzo perché il nostro obiettivo è permettere a ogni ospite di vivere una giornata ricca di emozioni, con un’offerta ampia e diversificata che renda il divertimento un’esperienza alla portata di tutti". Anche per questo "lavoriamo con un nostro tour operator interno, Mirabilandia Vacanze, che riesce a proporre pacchetti ingresso al Parco + hotel da soli 54,90, con ingresso omaggio per bimbi fino a 10 anni".

Tra le proposte più attese del 2026 c’è il debutto di K Pop, uno show che porta per la prima volta a Mirabilandia l’energia, i colori e le atmosfere del fenomeno musicale sudcoreano ormai popolare in tutto il mondo. Lo spettacolo racconta il sogno di Jiroo, un giovane di 19 anni determinato a diventare una star della K pop industry, attraverso coreografie spettacolari, musica e costumi ispirati all’estetica dei gruppi più celebri. Grande attesa anche per il ritorno del musical Pinocchio, in scena al Coca-Cola Theatre. La produzione, già pluripremiata, reinterpreta il celebre burattino in chiave futuristica, accompagnata da musica dal vivo e da un impianto scenico innovativo che ha conquistato pubblico e critica. Con i suoi 25.000 metri quadrati, Nickelodeon Land continua poi ad essere una delle aree più amate dalle famiglie, che possono incontrare personaggi come SpongeBob, Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora l’Esploratrice e la Paw Patrol. Tra attrazioni, meet&greet, ristorazione tematizzata e uno shop dedicato, l’area è uno dei fulcri dell’esperienza dei più piccoli. Per gli amanti dell’adrenalina torna invece lo show 'Hot Wheels City - La nuova sfida', che propone acrobazie mozzafiato con auto e moto, compreso il loop mobile più alto mai realizzato in un parco divertimenti, con i suoi 15 metri di altezza. Irrinunciabili, infine, le attrazioni come iSpeed, Katun e Divertical, tra le più apprezzate dagli appassionati di emozioni forti. I biglietti per la stagione 2026 sono disponibili a partire da 27,90 euro se acquistati online, mentre il prezzo è di 49,90 euro se acquistati direttamente in cassa.

Tra Bergamo e Milano, a Capriate San Gervasio, c'è Leolandia, che quest'anno celebra il suo 55esimo anniversario con un nuovo grande coaster di tipo 'spin', il più imponente mai installato nel parco, con inaugurazione prevista entro il 25 aprile. L'impianto sorgerà nell’area tematica Crazy Circus, che include anche altre attrazioni adrenaliniche come gli incastri aerei del Blade Storm, i 40 metri di caduta libera del Cannonball e le vorticose spinte centrifughe del Big Spin. "L’obiettivo -spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira- è ampliare il pubblico, arrivando a coinvolgere non solo i bambini in età prescolare, target storico del parco, ma anche i ragazzi fino ai 14 anni". Proprio i più grandi non potranno non apprezzare la novità dell'anno, Reveяsum: "Un grande coaster con carrozze che girano su sé stesse, oltre ad avvitarsi in un percorso che è triplo rispetto alle montagne russe tradizionali già presenti a Leolandia -afferma Ira- si tratta di un'opera veramente importante per la quale abbiamo speso circa 17 milioni di euro".

Sul fronte degli spettacoli, Leolandia conferma il forte impegno artistico: già in programma da Carnevale il nuovo show ispirato al K-pop, destinato a restare in cartellone per almeno sei mesi, mentre le altre produzioni saranno presentate a partire da Pasqua e rinnovate in occasione di Halloween e Natale. Il parco, che ospita alcuni dei personaggi dei cartoni animati più apprezzati dai bambini, come Masha e Orso, Bing e Flop, PJ Masks, Bluey, oltre a Leo e Mia, impiega circa 20 ballerini, 10 artisti internazionali e un’ulteriore squadra di animatori.

La politica dei prezzi rimane sostanzialmente invariata, con un forte incentivo all’acquisto online anticipato: tutti i biglietti valgono per 2 ingressi, il prezzo minimo online è di 31,50 euro mentre in cassa può arrivare a 45,50 euro. "Fino alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo coaster -avverte Ira- abbiamo lanciato un’offerta '3 ingressi in 1': chi acquista adesso il biglietto potrà entrare subito, tornare entro 20 giorni dall’apertura della nuova attrazione per provarla e usufruire di un terzo ingresso durante tutta la stagione 2026. Cresce anche la vendita degli abbonamenti, agevolati da promozioni fino a 89 euro". Per una giornata, la spesa di una famiglia tipo, genitori e due bambini, non arriva a cento euro, calcolando due biglietti interi e due gratis, nel caso i bambini non arrivino ai 90 centimetri di altezza.

Per gli amanti del cinema, sul lato veronese del Lago di Garda c'è Movieland - The Hollywood Park, un parco a tema con attrazioni ispirate a film e show dal vivo con attori, stuntmen ed effetti speciali. La stagione 2026 apre ufficialmente il 4 aprile e quest’anno introduce una novità destinata a diventare simbolo del resort: Bugs Town, una nuova 'land' ambientata in un originale Far West abitato da giganteschi insetti. Qui è possibile intraprendere un viaggio nel cuore della frontiera, reinterpretata in chiave fantastica e popolata da personaggi iconici, tra cui la dottoressa Lily Brown, Jb Grasshopper, il carismatico croupier del Casinò e la showgirl Shirley Bee. Non mancano le nuove attrazioni: Driller, ispirata alle grandi trivelle minerarie, offre un’esperienza dinamica ricca di movimento; Casinò, restyling dell’attrazione Oktopus, ora trasformata in un vivace saloon; Eldorado Express, percorso su carrellini minerari tra gallerie, rotaie e ambientazioni western; Gran Canyon Steamer, rivisitazione della storica Troncosaurus, con un viaggio tra canyon e paesaggi minerari e Iron Pick, versione rinnovata dell’attrazione Bc 10, ora integrata nel mondo degli strumenti di scavo. A Bugs Town anche uno show, dal titolo 'Once upon a time in Bugs Town', porta in scena i protagonisti tra musica, divertimento e avventura, per il divertimento di tutta la famiglia. I prezzi oscillano tra i 36 euro del biglietto standard ai 25 euro per il biglietto serale, con ingresso a partire dalle 18. E i bambini fino a un metro di altezza entrano gratis.

Una menzione speciale va infine ai parchi avventura dedicati a chi sogna una giornata di assoluto relax, all'insegna del 'jomo' (joy of missing out, ndr.). Sul Lago Maggiore e sul Lago di Como sono sorti Wonderwood, parchi all’insegna del divertimento attivo, accessibile e analogico, nati con il preciso obiettivo di fungere da antidoto all’uso tossico dei dispositivi digitali e all’ansia delle nuove generazioni. La filosofia che ispira questi parchi punta a promuovere un nuovo modo di trascorrere il tempo libero, basato sulla valorizzazione delle relazioni umane, sul divertimento attivo e sull’esperienza diretta, lontano dalla mediazione di cellulari, tablet e altri device digitali. Massimiliano Freddi, founder di Wonderwood, definisce questa visione con un termine che è diventato l’identità del brand: "La modalità di vivere il tempo libero che abbiamo sviluppato -spiega- è totalmente nuova: la chiamiamo 'EducAction', che significa formare attraverso il gioco attivo. È una filosofia che nasce nei nostri parchi all'aperto sul Lago Maggiore e sul Lago di Como, dove il contatto con la natura è quasi scontato, ma il suo vero valore è che non dipende dal contesto, quanto piuttosto un modo di pensare il divertimento". Un antidoto all’ansia delle nuove generazioni e all’uso tossico dei dispositivi digitali.

Cuore pulsante dei parchi Wonderwood è un mix di proposte per tutte le età, che spaziano tra zipline, ponti di funi, reti sospese, prove di abilità nel vuoto, percorsi immersivi nella natura e attrazioni per i più piccoli. Grande attenzione è rivolta anche alle sinergie con l’offerta turistica del territorio: il parco sul Lago Maggiore, ad esempio, invita a scoprire le attrattive dell’Alto Lago Maggiore attraverso soggiorni nelle strutture di proprietà del gruppo e l'Avamposto della Montagna — un centro di informazioni turistiche che guida i visitatori nella scoperta del territorio, inclusa la panoramica Big Bench affacciata sul Lago Maggiore, mentre Wonderwood Spina Verde, nel cuore dell’omonimo Parco Regionale, dialoga con uno dei polmoni verdi più preziosi del comasco. I prezzi per un ingresso adulti a data fissa partono da 19.90 euro per Wonderwood Lago Maggiore e da 14.90 euro per Wonderwood Spina Verde.