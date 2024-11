Ricerca: De Lucia (Sidri), 'nostro impegno per arginare precarizzazione'

“L'animus della riforma deve essere l’arginamento della precarizzazione, perché la qualità della ricerca è inversamente proporzionale alla precarizzazione stessa. In questa direzione indirizzeremo il nostro impegno”. Lo ha dichiarato Antonio De Lucia, Presidente della Società Italiana del Dottorato di Ricerca (Sidri), ascoltato in audizione al Senato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della 7ª Commissione in merito al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), nonché ai disegni di legge nn. 148 e 1293, di cui la Commissione si accinge ad avviare l’esame, di analoga tematica.