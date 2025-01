Il richiamo per la presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa) in quantità superiore ai limiti consentiti

Un lotto di vongole sgusciate cotte e surgelate, di marchio Coralfish, è stato richiamato dall'operatore del settore alimentare che lo commercializza, per 'rischio chimico', a causa della "presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa) in quantità superiore ai limiti consentiti", come si legge sulla scheda del 'richiamo' pubblicata sul sito del ministero della Salute.

"Non mangiate le vongole"

Il prodotto, già in commercio, "non deve essere e consumato e va riportato al punto vendita", indica l'avvertenza.

Il lotto richiamato

Il prodotto, importato dall'operatore Panapesca Spa, è venduto in confezioni da 800 grammi, con il numero di lotto VN121IV367BL, con scadenza al 30/06/2026.