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Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti

"Per cause ancora in corso di accertamento", gli uomini hanno fatto ricorso a "diverse armi improprie e dei coltelli" per mettere fine a un diverbio. La vittima è un uomo di 30 anni

Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti
11 aprile 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 30 anni ucciso e due feriti. E' il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte - poco dopo l'una - in strada a Induno Olona, in provincia di Varese. "Per cause ancora in corso di accertamento", gli uomini hanno fatto ricorso a "diverse armi improprie e dei coltelli" per mettere fine a un diverbio, si legge in una nota dei carabinieri. La vittima è stata colpita al busto, ferite poi rivelatesi fatali. L’uomo, nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, è morto sul posto. Il bilancio dell’aggressione conta anche altri due feriti, padre e figlio ora ricoverati in ospedale. Sulla rissa indagano, coordinati dalla procura di Varese, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Varese.

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