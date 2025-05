Rocca all’Expo di Osaka: “Il Lazio si racconta al mondo tra bellezza, innovazione e futuro”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la sua visita all’Expo di Osaka ha parlato con l’Adnkronos degli obiettivi di questa missione e del patrimonio che la regione può condividere con il mondo. Qui di seguito il video e il testo dell'intervista.

Lei ha parlato dell’Expo di Osaka come di un’occasione “straordinaria” per il Lazio. Qual è il messaggio principale che vuole trasmettere al pubblico internazionale attraverso il Padiglione Italia, e perché ha scelto di puntare in particolare sul patrimonio etrusco e sull’opera di Michelangelo?

Raccontare una regione come il Lazio è sempre una grande sfida, perché è la regione di Roma, la capitale. Ma intorno a Roma ci sono tantissimi comuni straordinari, con bellezze culturali, artistiche e naturali uniche. La nostra sfida è stata proprio questa: far conoscere anche il Lazio “diffuso”.

Abbiamo scelto di valorizzare la cultura etrusca, la prima civiltà radicata nel nostro territorio. Penso a necropoli come quelle di Tarquinia o Cerveteri, a siti unici nella provincia di Viterbo. Ringraziamo il Museo di Villa Giulia che ci ha messo a disposizione pezzi straordinari.

E poi c’è Michelangelo, con l’opera conservata a Bassano Romano, che sta attirando migliaia di visitatori. Una vera “chicca”, che simboleggia la bellezza e la meraviglia dei nostri comuni.

Accanto alla valorizzazione culturale, il programma del Lazio a Expo 2025 prevede un forte impegno sull’innovazione. Quali sono le opportunità concrete per le imprese presenti, soprattutto nei settori strategici?

Abbiamo voluto coniugare la nostra straordinaria tradizione culturale con la capacità di innovare. I satelliti che abbiamo portato qui per il monitoraggio ambientale sono il simbolo di una regione proiettata verso il futuro.

Il settore aerospaziale è tra quelli in maggiore crescita nel Lazio, insieme a filiere già consolidate come il chimico-farmaceutico e l’automotive. Expo è un’occasione per raccontare questa vocazione all’innovazione, per costruire relazioni e ponti con i mercati globali.

Il titolo della settimana del Lazio è "A great history, a bright future". In che modo Expo Osaka può rafforzare il racconto di una regione che guarda all’Asia e al futuro globale?

Expo è il cuore del meglio del nostro pianeta. Tutti i Paesi raccontano le loro eccellenze, le loro sfide. Il Lazio, grazie anche alla collaborazione con il ministero degli Esteri, sta raccontando la sua voglia di crescere e innovare.

Abbiamo portato opere classiche come quelle di Michelangelo, la cultura etrusca, ma anche arte contemporanea. Penso a Pietro Ruffo, artista ispirato dalle bellezze del Lazio, che espone in tutto il mondo. Il suo sguardo unisce dignità umana, valori e innovazione. Questa è la nostra continuità: passato, presente e futuro in dialogo.