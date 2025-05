L'uomo è stato trovato riverso a terra in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito a coltellate a Roma ed è stato trovato riverso a terra intorno alle 15.30 in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene. Soccorso, è stato trasportato all'Umberto I in codice rosso e poi sottoposto a un intervento chirurgico. Sono in corso gli accertamenti dei poliziotti del commissariato Fidene.