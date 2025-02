L'uomo in auto ha raggiunto l'ospedale: è entrato in codice rosso ma non è in pericolo di vita

Un 36enne è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba la notte scorsa a Roma. Secondo quanto ha riferito lo stesso ferito, arrivato da solo al policlinico Casilino, due persone a bordo di un'altra auto lo avrebbero affiancato in una piazzola di sosta in via Raimondo Targetti per rapinarlo. Ci sarebbe stata una colluttazione nel corso della quale una delle due persone ha sparato un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito al ginocchio sinistro. Il 36enne in auto ha poi raggiunto l'ospedale: è entrato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.