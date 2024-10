"Al momento non c'è nessun ticket per la Fontana di Trevi, stiamo ancora valutando", il sindaco di Roma torna a parlare della possibilità di far pagare l'accesso a uno dei monumenti più noti della Capitale in vista del Giubileo. "Al momento - ha detto Roberto Gualtieri a Sky Tg24 - sono in corso lavori di manutenzione che si fanno regolarmente: le monetine vengono recuperate tutte e le diamo alla Caritas per i poveri. Quello che vorremmo fare è semplicemente un limite di affollamento per poterla vedere meglio, per godersela". "Vedremo - ha aggiunto - se sarà il caso di introdurre un biglietto simbolico, di uno o due euro, ma stiamo ancora valutando non c'è nessuna decisione".

Nella giornata di ieri il sindaco aveva presentato in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento e rivelato il numero chiuso. "Alla fine della manutenzione della Fontana di Trevi, entro la fine dicembre, - aveva detto Gualtieri - la passerella sarà smantellata. A quel punto ci sarà un contingentamento, stabiliremo un numero massimo di persone che può stare lì, che non abbiamo ancora stabilito".