Roma, Gotor e Smeriglio alla Festa del Cinema: la foto insieme

Miguel Gotor e Massimiliano Smeriglio insieme alla Festa del Cinema di Roma. L'ex assessore alla Cultura e il suo successore suggellano un ideale passaggio di consegne con la loro presenza all'evento in corso in questi giorni nella capitale.

''Desidero ringraziare di cuore Miguel Gotor per il grandissimo lavoro svolto in questi quasi tre anni alla guida dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Rispetto profondamente la sua scelta di vita e sono certo che egli continuerà, come studioso di vaglia e come intellettuale appassionato, a contribuire in maniera significativa alla vita culturale della nostra città e del nostro Paese. Miguel è riuscito a portare una ventata d’aria nuova a Roma, dimostrando quanto la cultura sia un potentissimo agente sociale ed economico e un irrinunciabile motore di trasformazione'', il messaggio pubblicato ieri su X dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un lungo tweet su X, dopo rimpasto in Giunta.

''Tra i tanti risultati raggiunti, voglio almeno citare il rilancio dell’Estate Romana, lo straordinario lavoro sulla Memoria e, soprattutto, l’impegno per creare una rete di servizi culturali di prossimità diffusa su tutto il territorio urbano, penso al grande progetto sulle Biblioteche o alle tante Aule studio inaugurate in vari luoghi pubblici di Roma: una solida base di infrastrutture culturali vicine e accessibili che ora sarà compito del suo successore, Massimiliano Smeriglio, sviluppare e potenziare''.

''La scelta di Smeriglio rappresenta una garanzia, perché in tanti anni di attività nella politica e nelle istituzioni, in Italia e in Europa, ha sempre dimostrato qualità, concretezza e una particolare capacità di dialogo con il mondo della cultura, della ricerca e delle università che sarà prezioso per il compito a cui è chiamato''.