E' accaduto all'altezza di via della Giustiniana, in direzione Viterbo

Un incidente mortale è avvenuto oggi intorno alle 13.30 sulla strada statale 2 bis Cassia Veientana, all'altezza di via della Giustiniana, in direzione Viterbo: a perdere la vita un uomo di 55 anni che era in sella al suo scooter Piaggio Liberty, unico veicolo coinvolto. Sul posto le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, che stanno indagando per ricostruire le dinamiche dell'incidente.