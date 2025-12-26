circle x black
Roma, investita da un'auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli

Alla guida del mezzo, che l'ha travolta, c'era una settantenne che si è subito fermata

Polizia municipale di Roma (Fotogramma)
Polizia municipale di Roma (Fotogramma)
26 dicembre 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli.

Da una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. Per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda, c'era una donna di 70 anni, che si è subito fermata. Ulteriori accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte degli agenti della polizia locale.

