E' accaduto in via del Casaletto a Roma

Sono in corso le indagini della polizia su un pestaggio avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi in via del Casaletto a Roma di cui è stato vittima un ragazzo di 21 anni.

Il giovane, che è stato picchiato a sangue da un gruppo di persone e ha riportato una doppia frattura della mandibola, è stato trasportato al San Camillo in codice rosso ma al momento non è in pericolo di vita. Ricoverato nel reparto maxillofacciale è attualmente vigile e orientato, secondo quanto si apprende. Domani sarà sottoposto a un intervento di riparazione della mandibola.

In base a quanto ricostruito il ragazzo si trovava in un pub in via del Casaletto 257 in compagnia di un'amica. All'interno del locale sarebbe scoppiata una lite per futili motivi con altre persone sconosciute. Lite che si è trasformata all'esterno del pub in un vero e proprio pestaggio. Dopo aver preso a calci e pugni il 21enne, gli aggressori sono fuggiti a bordo di una macchina. Al momento la polizia sta svolgendo accertamenti per identificare gli aggressori.