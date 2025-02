Roma, prorogata fino al 4 marzo mostra 'en plein air' di Tony Cragg nelle piazze

Le sculture "Versus" e "Runner" resteranno visibili in piazza San Silvestro, mentre "Stuck" continuerà ad essere esposta in piazza di San Lorenzo in Lucina

Prosegue con grande successo la mostra "En Plein Air" di Tony Cragg, che viene prorogata fino al 4 marzo 2025. L'esposizione, promossa dall'assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro e curata da Bam – Eventi d'Arte, si avvale del sostegno di Banca Ifis e offre al pubblico un'occasione straordinaria per ammirare l'arte contemporanea inserita nel contesto urbano della Capitale. Le sculture "Versus" e "Runner" resteranno visibili in piazza San Silvestro, mentre "Stuck" continuerà ad essere esposta in piazza di San Lorenzo in Lucina, creando un affascinante dialogo tra le opere di Cragg e la storicità dei luoghi che le ospitano.

Parallelamente, la mostra "En Plein Air" si affianca all’esposizione "Infinite forme e bellissime", ospitata fino al 4 maggio presso le Terme di Diocleziano. Questa esposizione raccoglie diciotto sculture monumentali realizzate negli ultimi vent'anni in materiali come bronzo, legno, travertino, fibra di vetro e acciaio, permettendo alle opere dell’artista britannico di interagire con gli ambienti imponenti e suggestivi del complesso archeologico.

“Le sculture dell’artista britannico – ha affermato l’assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro, Giulia Silvia Ghia – rappresentano un’eccezionale fusione tra patrimonio storico e innovazione artistica contemporanea”.

Il percorso artistico di Tony Cragg si distingue per la continua manipolazione e trasformazione della materia, dando vita a sculture sorprendenti che oscillano tra astrazione e figurazione. Le sue opere evocano elementi naturali come onde, strutture geologiche e formazioni biologiche, ma anche figure umane e oggetti quotidiani, mettendo in discussione il rapporto tra forma, spazio e tecnica.

Le sue opere offrono al pubblico un'esperienza visiva immersiva, invitando a riflettere sul dialogo tra passato e presente e sul potenziale espressivo della scultura moderna in un contesto storico unico al mondo.

Grazie alla proroga ottenuta, i visitatori avranno tempo fino al 4 marzo per ammirare le tre sculture installate nelle piazze della città, cogliendo l'opportunità di immergersi nella poetica di uno dei più grandi scultori contemporanei.