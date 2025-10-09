circle x black
Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne

Fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17.600, in direzione Monterotondo

Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
09 ottobre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
Incidente mortale mercoledì sera a Roma in via Salaria dove un'auto e una bici si sono scontrate nel tratto fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17.600, in direzione Monterotondo. A bordo della bici un uomo italiano di 61 anni, morto seguito all’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è fermata a prestare soccorso. Indagini in corso da parte da parte della Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

