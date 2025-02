Roma, stavano per imbrattare metro, due writer bloccati grazie a security Atac e Italpol

Sarebbe stato l’ennesimo colpo ai danni di un treno della linea B della metropolitana se non fossero stati fermati in tempo: due writer di nazionalità straniera che stavano per vandalizzare il convoglio sono stati sorpresi stanotte grazie a un'operazione di prevenzione e controllo organizzata dalla security Atac in collaborazione con Italpol e quindi fermati dalle forze dell’ordine. Altri writer che erano con loro si sono dati alla fuga. Il materiale con il quale avrebbero imbrattato il treno è stato sequestrato.

La tecnica utilizzata da questi gruppi di writer è sempre la stessa: si dividono in prossimità delle stazioni, alcuni salgono a bordo treno, altri agiscono all’esterno. I primi hanno il compito di tirare il freno d’emergenza durante la permanenza del treno alla stazione, cosicché i secondi possano, con le bombolette spray, imbrattare le fiancate del convoglio. Dopo vari assalti, con lo stesso modus operandi, è stato quindi deciso di prevedere servizi preventivi organizzati da security Atac e Italpol.

"Grazie alla security Atac e a Italpol è stato possibile fermare questi soggetti prima ancora che facessero un ennesimo danneggiamento - ha commentato all'Adnkronos Antonio Del Greco, direttore operativo Italpol - Saranno le forze dell'ordine ad approfondire la motivazioni per le quali, addirittura dall'estero, vengono in Italia e in particolare a Roma, per danneggiare i convogli di Atac".