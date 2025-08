Lindsay Lohan torna in 'Quel pazzo venerdì sempre più pazzo': "Mai definita una star, recitare per me è terapeutico"

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nei panni, rispettivamente, di Tess Coleman, e Anna Coleman a più di 20 anni da 'Quel pazzo venerdì, uscito nel 2003. Un film diventato cult, che ha lasciato il segno su una generazione di millennial. La storia, a distanza di oltre 20 anni, prosegue con 'Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo' (dal 6 agosto nelle sale con The Walt Disney Company Italia). In 'Quel pazzo venerdì sempre più pazzo' - diretto da Nisha Ganatra - Tess (Curtis) e Anna (Lohan) si ritrovano ad affrontare un nuovo - ma divertentissimo - disastro. Anna ormai è adulta, è mamma di Harper (Julia Butters), sta per sposarsi con Eric (Manny Jacinto) e diventerà così la matrigna di Lily (Sophia Hammons), la figlia del futuro marito. Harper e Lily sono in continuo conflitto e vorrebbero che i loro genitori non si sposassero. Nel giorno dell'addio al nubilato, un incantesimo colpisce le loro vite: Harper si risveglia nel corpo della madre e Lily di Tess. E così decidono di attuare un piano per rompere il fidanzamento. Ma come è successo nel primo film, grazie a quella magia le quattro imparano a comprendere le difficoltà e i sentimenti degli altri, riuscendo a superare qualsiasi ostacolo. di Lucrezia Leombruni