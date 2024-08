È stato riaperto oggi, alle ore 17, il tratto della Tangenziale Est di Roma in direzione Salaria, chiuso dal 23 luglio per lavori di riqualificazione in vista del Giubileo. L’intervento si è concluso con tre giorni di anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato. Le operazioni proseguiranno sulla carreggiata opposta, in direzione San Giovanni, l’obiettivo è quello di concludere i lavori nelle prossime settimane per ridurre il più possibile i disagi per la circolazione. Lo comunica il Campidoglio.