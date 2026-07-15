circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, lite con spari in strada a Trastevere: ferito un 26enne

La vittima, un giovane senegalese, avrebbe ripreso l'aggressore che stava urinando. Rintracciato e fermato, è un 33enne romano

Rilievi sul luogo della sparatoria a Trastevere - Adnkronos
Rilievi sul luogo della sparatoria a Trastevere - Adnkronos
15 luglio 2026 | 10.43
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Una lite in strada tra un 33enne romano e un 26enne senegalese è finita con due colpi di pistola esplosi e il più giovane a terra, ferito a un braccio. E' successo intorno alle 3 della notte scorsa in Vicolo del Cinque, nel quartiere Trastevere, a Roma.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la lite sarebbe scaturita dopo che il ragazzo 26enne, che lavora regolarmente in un locale della zona, avrebbe ripreso il 33 enne che stava urinando in strada, scatenandone la reazione. Il primo colpo è stato sparato in aria e il secondo, mentre i due si trovavano a terra impegnati in una colluttazione, ha ferito il ventiseienne al braccio. Soccorso e trasportato all'ospedale San Camillo in codice giallo, il giovane senegalese non è in pericolo di vita. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di Trastevere, supportati da quelli della Compagnia San Pietro e dell'8° Reggimento Lazio, con alcuni militari liberi dal servizio che sono usciti dalla caserma di Trastevere unendosi alle ricerche, di rintracciare e fermare il presunto autore del ferimento in piazza Sidney Sonnino. Sul posto è stato trovato e sequestrato un bossolo, mentre proseguono le ricerche per recuperare l'arma. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati ai militari della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spari roma trastevere trastevere spari lite roma trastevere spari
Vedi anche
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza