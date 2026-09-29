Rosati (Fondazione Qualivita), 'panino Piacenza 1714 porta in Autogrill eccellenza italiana'

"Piacenza 1714 è un panino che incorpora prodotti Dop, come l'Asiago, e un'Igp, l'Aceto Balsamico di Modena. C'è sempre più bisogno di parlare di prodotti italiani e di avvicinarsi ai grandi distributori. Il connubio tra agricoltura, agroalimentare e grandi player internazionali come Autogrill può fare solo bene all'Italia e alla nostra agricoltura". Lo afferma Mauro Rosati, Direttore della Fondazione Qualivita, in occasione della presentazione, a Piacenza, del panino della serie 'Origini Edition' di Autogrill, parte di Avolta, la selezione che celebra i prodotti Dop e Igp, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana.